Grasso: "La mafia tenta di destabilizzare"

foto Ansa 21:55 - "Siamo in presenza di un'ulteriore destabilizzazione, fatta anche questa da menti raffinatissime, contro la magistratura e contro il capo dello Stato". Lo ha detto il procuratore nazionale antimafia, Piero Grasso, in un passaggio del suo intervento alla Festa democratica a Reggio Emilia. Grasso si è anche chiesto se stia continuando "la strategia destabilizzante della mafia attraverso le stragi".

Ha anche ricordato "tutto quello che è successo nel 1993" che non è stato "addebitato alla mafia" e citando "situazioni pericolose, allarmi sociali: bombe sui treni, bombe che non dovevano esplodere; l'attacco a Saxa Rubra sede della Rai, black out a palazzo Chigi, il rinvenimento di una Cinquecento con esplosivo a Palazzo Chigi che non doveva esplodere".



Oltre a tutti questi episodi di intimidazione, ci sono stati gli attentati messi a segno da Cosa Nostra. "La falange armata - ha spiegato Grasso - rivendicava gli attentati ai palazzi di giustizia e alle caserme dei carabinieri. Tutte queste cose le faceva la mafia". "Sembra quasi che le stragi mafiose, che sicuramente hanno fatto i mafiosi - aggiunge Grasso - e questo siamo riusciti una volta tanto ad accertarlo, si inserissero in una strategia più ampia che cercava di destabilizzare o meglio di conservare l'esistente".



L'obiettivo per Grasso era "più che destabilizzare, frenare la spinta al cambiamento". "Qui in Italia abbiamo sempre assistito a questo - conclude Grasso - e oggi è possibile che siamo in presenza di un'ulteriore destabilizzazione, fatta anche questa da menti raffinatissime, contro la magistratura contro il capo dello Stato".