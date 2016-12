foto Ansa

- Il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, a chi gli chiedeva se ci sono ancora possibilità di un'intesa con Di Pietro ha risposto: "Io non posso dire agli italiani che faccio alleanze con chi mi insulta perché non ci crederebbero, non perché mi offendo". "Non crederebbero che è una cosa seria", ha chiarito. Bersani ha poi aggiunto: "Casini non è nel campo dei progressisti. Faccio l'accordo con Vendola".