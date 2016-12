foto LaPresse

18:45

- "E' inutile che i ministri ci somministrino libri dei sogni interminabili. Il governo stabilisca due o tre priorità su cui impegnarsi da qui a fine legislatura". Lo dice il leader dell'Udc, Pier Ferdinando Casini, sottolineando la necessità di individuare interventi "per le famiglie e per i giovani", per assumere i quali bisogna "introdurre sgravi fiscali". "I dati della disoccupazione giovanile - sottolinea - non sono mai stati così gravi".