- "In questi mesi tormentati il Quirinale è stato oggetto di attenzioni speciali e tentativi di condizionamento impropri e brutali, ai quali sono completamente estraneo, dei quali sono un avversario deciso". Lo afferma Silvio Berlusconi, in seguito alle presunte ricostruzioni del colloquio telefonico fra Giorgio Napolitano e Nicola Mancino apparse sulla stampa. "Non gioisco - aggiunge - perché manovre destabilizzanti hanno lambito anche il Colle".

"Giusto sollevare il conflitto di attribuzione"

"La giusta decisione di sollevare conflitto di attribuzione presso la Corte costituzionale non riguarda il settimanale mondadoriano, ma i comportamenti di una procura della Repubblica", dichiara Silvio Berlusconi in un'intervista al Foglio anticipata sul sito del quotidiano. "Per evitare manovre torbide e destabilizzanti, italiane e internazionali, nell'interesse di un'Italia che amo e ho sempre amato - prosegue -, ho contribuito in modo determinante, nello scorso mese di novembre, al varo di un'operazione di emergenza imperniata sul governo del senatore Mario Monti e della sua compagine tecnica. Ritengo di essermi comportato da uomo di Stato e da patriota".

"Il bue che dà del cornuto all'asino"

Parlando delle accuse a Panorama per l'inchiesta sulle intercettazioni a Napolitano, Berlusconi sostiene: "Viene da ridere, e anche un po' da piangere. Mondadori è un grande editore, Panorama è il primo newsmagazine italiano, è tutta gente che fa il suo mestiere. Il bue che avvilisce sistematicamente l'informazione a strumento di una malagiustizia e di una malapolitica dà del cornuto all'asino".

"Napolitano impeccabile, con lui rapporto leale"

"Ho un rapporto consolidato e leale con il presidente Napolitano. Lo sanno tutti", afferma il Cavaliere. "Al mio primo discorso parlamentare da premier, nel 1994, la sua replica di capogruppo alla Camera fu tanto civile, in mezzo a quelle simulazioni di guerra che caratterizzavano la faziosità della sinistra, che mi alzai dal banco del governo e lo raggiunsi in aula per una stretta di mano. Considero il capo dello Stato un impeccabile servitore della Repubblica", aggiunge.

"Necessaria una radicale riforma della giustizia"

"La democrazia dei processi politicamente e faziosamente orientati è il principale ostacolo al libero dispiegarsi di una democrazia civile" e "senza una radicale riforma della giustizia l'Italia non si salva". Così Sivlio Berlusconi nell'intervista al Foglio. Sui rapporti Bartholomew-Di Pietro, dichiara: "Quanto alle piccole trame consolari di un magistrato voglioso di riconoscimento politico, niente mi può sorprendere".