foto LaPresse 09:04 - Benedetto XVI richiama ai valori della buona politica, che diventano pensiero centrale nelle preghiere del Pontefice. "I politici agiscano con onestà, integrità e amore alla verità" è infatti l'intenzione generale di preghiera del Papa per il mese di settembre. Lo riferisce Radio Vaticana.

''E' interessante questo trinomio: onestà, integrità e verità. Penso che ognuno di questi elementi dia accentuazioni specifiche che messe insieme sottolineano un colore e insieme, alla fine, formano un arcobaleno'', dice alla Radio Vaticana mons. Giancarlo Bregantini, arcivescovo di Campobasso-Bojano e presidente della Commissione Cei per i problemi sociali e il lavoro, commentando il richiamo del Papa ai valori della buona politica.



''L'onestà - sottolinea - è la capacità di avere un cuore trasparente. L'integrità è la coerenza dall'inizio alla fine, dalla mattina alla sera, in tutti i giorni della settimana. La verità è l'aspetto di valore che è presente sia nell'integrità che nell'onestà, è la capacità di volare alto. Per cui, in questa bellissima espressione, 'onestà, integrità e verità'' si completano tutte e tre insieme".