Bologna, Bersani contestato dai "grillini"

foto Ansa 23:29 - Un gruppo di militanti del Movimento 5 Stelle ha contestato il segretario Pd Pierluigi Bersani prima del suo intervento alla festa dell'Unità di Bologna. Appena il segretario è salito sul palco, gli attivisti hanno alzato cartelli con la scritta "cercasi opposizione". Tra i contestatori anche il consigliere regionale M5S Giovanni Favia.

Dopo alcuni momenti di tensione tra il servizio d'ordine della festa e gli attivisti del movimento (uno di loro è rimasto leggermente contuso cadendo; per lui è stato richiesto l'intervento del 118), Bersani ha iniziato il suo intervento.



Bersani: "Non mi hanno disturbato"

I militanti del Movimento 5 Stelle "non mi hanno disturbato affatto". Lo ha detto il segretario del Pd, Pierluigi Bersani, parlando con i giornalisti al termine del suo intervento alla festa dell'Unità di Bologna.



Consigliere M5S: "Inviati siamo venuti"

"Bersani ci ha invitato, e noi siamo venuti". Così il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Giovanni Favia, ha spiegato la presenza dei militanti grillini alla festa Pd di Bologna in occasione dell'intervento del leader democratico. "Non siamo venuti a bloccare o a impedire a Bersani di parlare - ha detto Favia - volevamo sederci e mostrare il volantino. Poi i posti erano pieni e siamo rimasti in piedi. Ma senza fischiare o interrompere. Loro hanno iniziato a dirci 'dovete andarvene', hanno provato a strapparci i volantini. Questo è un atteggiamento fascista". Tra i militanti del movimento, anche una maglietta con la scritta "Bersani Zombie" e striscioni No Tav.