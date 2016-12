foto LaPresse

16:50

- "Io ho mantenuto il mio atteggiamento di carattere istituzionale. Non sono io a dover dire se corrisponde al vero o no. Gli atti dovrebbero restare secretati e non si capisce chi è che ha violato la secretazione". Nicola Mancino risponde così a una domanda sui contenuti delle intercettazioni delle telefonate con Napolitano secondo l'articolo pubblicato su "Panorama". E a chi gli chiede se sia in atto un ricatto al Quirinale replica: "Non rispondo".