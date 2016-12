foto Ansa 15:52 - Il leader del Pdl, Silvio Berlusconi, ha ribadito il pieno sostegno del partito alla candidatura di Nello Musumeci per la presidenza della Regione Sicilia. In una "lunga e cordiale telefonata", Berlusconi ha sottolineato come "gli uomini e le forze politiche che oggi si ritrovano insieme nell'importante sfida siciliana, lo saranno anche domani". "Così non sarà - ha aggiunto - con chi oggi ha inteso dividere l'area alternativa alla sinistra". - Il leader del Pdl, Silvio Berlusconi, ha ribadito il pieno sostegno del partito alla candidatura di Nello Musumeci per la presidenza della Regione Sicilia. In una "lunga e cordiale telefonata", Berlusconi ha sottolineato come "gli uomini e le forze politiche che oggi si ritrovano insieme nell'importante sfida siciliana, lo saranno anche domani". "Così non sarà - ha aggiunto - con chi oggi ha inteso dividere l'area alternativa alla sinistra".

In un comunicato dell'ufficio stampa di Berlusconi si riferisce che c'è stata una ''lunga e cordiale'' telefonata tra Silvio Berlusconi e Nello Musumeci nel corso della quale Berlusconi ha ribadito il sostegno proprio e del Popolo della Libertà alla candidatura di Nello Musumeci alla presidenza della regione Sicilia.



''Gli uomini e le forze politiche - sottolinea l'ex premier - che oggi si ritrovano insieme nell'importante sfida siciliana, lo saranno anche domani. Cosi' non sara' invece con chi oggi ha inteso dividere l'area alternativa alla sinistra. Divisione che comunque non impedirà il successo di un uomo del valore di Nello Musumeci''.