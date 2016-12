foto LaPresse

15:33

- Solidarietà bipartisan per il Capo dello Stato sul caso intercettazioni. Renato Schifani e Gianfranco Fini hanno scritto in una nota congiunta che "vanno respinti tentativi di destabilizzazione da qualsiasi parte provengano e va dato un messaggio di responsabilità che deve coinvolgere tutti". Anche Pier Luigi Bersani condivide la presa di posizione del Quirinale e ammonisce: "Non intimidiranno un punto di riferimento fondamentale per la democrazia".