foto Ansa

15:08

- Si fa sempre più intricata la vicenda del decreto sanità, annunciato ma subito bloccato per una serie di problemi sollevati da diversi dicasteri. E' infatti slittato al 5 settembre il Consiglio dei ministri previsto per domani. L'esecutivo aveva proprio quel testo come principale punto all'ordine del giorno. I tecnici sono ora al lavoro per trovare una soluzione a tutti i nodi riguardanti i provvedimenti previsti nel dl.