foto Ansa Correlati Napolitano-Mancino, la ricostruzione di "Panorama"

Il manicomio dei giornalisti di Paolo Liguori 20:14 - Il Presidente della Repubblica non è ricattabile e non ha nulla da nascondere. E' quanto si legge in una nota del Quirinale in risposta alle presunte ricostruzioni del colloquio telefonico fra Giorgio Napolitano e Nicola Mancino apparse sulla stampa. "La pretesa di poter ricattare il Capo dello Stato è risibile. E' in corso - precisa il Quirinale - una campagna di insinuazioni e di sospetti" e alle "tante manipolazioni si aggiungono i falsi".

"Campagna di falsi e manipolazioni"

"La campagna di insinuazioni e sospetti nei confronti del Presidente della Repubblica ha raggiunto un nuovo apice - si legge nella nota del Quirinale - con il clamoroso tentativo di alcuni periodici e quotidiani di spacciare come veritiere alcune presunte ricostruzioni delle conversazioni intercettate tra il Capo dello Stato e il senatore Mancino. Alle tante manipolazioni si aggiungono, così, autentici falsi".



"Ricorso a Consulta per difendere istituzioni"

"Il Presidente, che non ha nulla da nascondere ma valori di libertà e regole di garanzia da far valere, ha chiesto alla Corte costituzionale di pronunciarsi in termini di principio sul tema di possibili intercettazioni dirette o indirette di suoi colloqui telefonici, e ne attende serenamente la pronuncia - prosegue il Colle -. Quel che sta avvenendo, del resto, conferma l'assoluta obbiettività e correttezza della scelta compiuta dal Presidente della Repubblica di ricorrere alla Corte costituzionale a tutela non della sua persona ma delle prerogative proprie dell'istituzione".



"Napolitano terrà fede ai suoi doveri costituzionali"

"Risibile perciò è la pretesa, da qualsiasi parte provenga, di poter 'ricattare' il Capo dello Stato. Resta ferma la determinazione del Presidente Napolitano di tener fede ai suoi doveri costituzionali. A chiunque abbia a cuore la difesa del corretto svolgimento della vita democratica spetta respingere ogni torbida manovra destabilizzante", conclude la nota del Quirinale.



Monti: "Insinuazioni inaccettabili"

"Il Presidente del Consiglio Mario Monti ha espresso al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, nel corso di un colloquio telefonico, la piena e profonda solidarietà sua personale e dell'intero governo, di fronte alle inaccettabili insinuazioni comparse sulla stampa". E' quanto si legge in una nota di palazzo Chigi. "Si è di fronte - continua la nota - con tutta evidenza ad uno strumentale attacco contro la Personalità che costituisce il riferimento essenziale e pi- autorevole per tutte le istituzioni e i cittadini" per cui "ci si deve opporre ad ogni tentativo di destabilizzazione del Paese" e "il Paese saprà reagire".



Il Csm: Da Napolitano comportamento corretto

Anche il Consiglio Superiore della Magistratura interviene. E lo fa in modo netto: "Contro il presidente Napolitano ci sono stati attacchi infondati e strumentali", recita una nota. "Piena solidarietà al Capo dello Stato - si legge ancora - il cui comportamento è stato di assoluta correttezza".



Messineo: "Possibili indagini su notizie inesatte"

"L'intenzione di disporre accertamenti su una possibile fuga di notizie non significa attribuire validità alle notizie che sono state diffuse". Lo ha detto il procuratore di Palermo, Francesco Messineo, in riferimento all'ipotesi di aprire un fascicolo sulla pubblicazione dei presunti colloqui fra Napolitano e Mancino. Il pm ha quindi sottolineato l'inesattezza delle ricostruzioni rispetto al "contenuto delle telefonate".



Bersani: "Non riusciranno a intimorire Napolitano"

"Sono parole nette, forti e inequivocabili quelle della Presidenza della Repubblica. Evidentemente c'è chi pensa di poter intimidire un punto di riferimento fondamentale per la nostra democrazia. Non ci riuscirà". Così il segretario Pd, Pier Luigi Bersani, condivide la presa di posizione del Quirinale. "Con una figura come quella di Giorgio Napolitano, apprezzata e rispettata in tutto il Paese, sono tentativi vani. E noi li contrasteremo con forza", ha aggiunto il leader del Pd.



Fini e Schifani: "Piena solidarietà"

I Presidenti del Senato, Renato Schifani, e della Camera, Gianfranco Fini, esprimono la loro "piena solidarietà al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che sta svolgendo un ruolo essenziale affinché‚ la vita politica e sociale del Paese riconquisti condizioni di rinnovamento e di stabilità".



Mancino: "Ricatto al Colle? No comment"

"Io ho mantenuto il mio atteggiamento di carattere istituzionale. Non sono io a dover dire se corrisponde al vero o no. Gli atti dovrebbero restare secretati e non si capisce chi è che ha violato la secretazione". Nicola Mancino risponde così a una domanda sui contenuti delle intercettazioni delle telefonate con Napolitano pubblicato su "Panorama". E a chi gli chiede se sia in atto un ricatto al Quirinale replica: "Non rispondo".



Severino: "Contro Napolitano insinuazioni e sospetti"

"Manifesto la mia più piena solidarietà al Capo dello Stato che subisce oggi l'ennesima campagna di insinuazioni e sospetti sul perché si è fatto carico, nell'esclusivo interesse dell'istituzione e nel pieno rispetto della correttezza procedurale, di chiedere alla Corte Costituzionale una pronuncia sul regime processuale delle intercettazioni di conversazioni che abbiano tra gli interlocutori il Presidente della Repubblica". Lo afferma il ministro della Giustizia, Paola Severino, in una nota.