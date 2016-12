Sicilia, ex fiamma di Crocetta: non è omosessuale, ve lo posso garantire

foto Sito ufficiale 10:27 - "Io sono omosessuale dichiarato. No non lo sono, scherzavo". Rosario Crocetta, candidato del Pd alla guida della regione Sicilia, protagonista di un tentativo, maldestro, di imitare Nichi Vendola, ha fatto marcia indietro. Ma in tanti si sono dimenticati di una faccenda. La faccenda si chiama Silvana Grasso, rossa di capelli scrittrice gelese e indiavolata, che per amore di Crocetta si lanciò in politica. - "Io sono omosessuale dichiarato. No non lo sono, scherzavo". Rosario Crocetta, candidato del Pd alla guida della regione Sicilia, protagonista di un tentativo, maldestro, di imitare Nichi Vendola, ha fatto marcia indietro. Ma in tanti si sono dimenticati di una faccenda. La faccenda si chiama Silvana Grasso, rossa di capelli scrittrice gelese e indiavolata, che per amore di Crocetta si lanciò in politica.

E' lei a smontare l'omosessualità di Crocetta, ormai davvero presunta. Prima nel centrosinistra, ricorda il quotidiano Libero, accanto al suo amato, e poi - la Grasso non ne fece mai un mistero - per vendetta di donna delusa (Crocetta mi preferisce altre donne) con il centrodestra, diventando assessore ai Beni culturali di Catania nella seconda giunta di Umberto Scapagnini.



Ma si trattava soltanto di amore politico? A mettere le cose in chiaro ci pensò la stessa Silvana Grasso che dichiarò, come riporta, mai smentito, il sito di Franco Grillini in una sezione dedicata all’outing: "Con lui ebbi una grande storia d’amore. Platonica? No, direi omnicomprensiva. Lui è intellettualmente omosessuale, come gli antichi Greci".



Intellettualmente? Adesso, teniamo fermo il punto che Silvana Grasso, scrittrice per auto definizione incazzosissima, possa, in quanto scrittrice, liberamente usare metafore e figure retoriche a suo piacimento, e in quanto incazzosissima farne ciò che meglio crede del suo status di donna delusa (ricordiamo che la Grasso, in un impeto di amore strabordante, si spinse a chiedere in sposo Crocetta). Ma la sua frase quello dice, e cioè che Rosario Crocetta è omnicomprensivo omosessuale intellettualmente.