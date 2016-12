foto SportMediaset Correlati Grillo sfida Benigni 11:02 - "Chi è senza peccato, scagli la prima pietra", verrebbe da dire. Dopo l'attacco diretto di Beppe Grillo a Roberto Benigni, per il suo intervento sul palco del Pd e l'accusa velata di aver ricevuto soldi, arriva una bordata all'ex comico ligure. C'è infatti chi, con tanto di nome e cognome e sito web, ha chiesto pubblicamente se Grillo sia lo stesso fustigatore che nel '99 chiese ed ottenne soldi in nero dalla Cisl per uno spettacolo. - "Chi è senza peccato, scagli la prima pietra", verrebbe da dire. Dopo l'attacco diretto di Beppe Grillo a Roberto Benigni, per il suo intervento sul palco del Pd e l'accusa velata di aver ricevuto soldi, arriva una bordata all'ex comico ligure. C'è infatti chi, con tanto di nome e cognome e sito web, ha chiesto pubblicamente se Grillo sia lo stesso fustigatore che nel '99 chiese ed ottenne soldi in nero dalla Cisl per uno spettacolo.

Come riporta il Corriere della Sera, Giovanni Guerisoli, fondatore, insieme ad altri della Rete del Sociale e del Lavoro del Partito Democratico, non le manda a dire e lancia la frecciata al leader movimentista, rispolverando una vecchia questione di cachet.



Durante la trasmissione radiofonica La Zanzara di Radio24, il segretario confederale del sindacato Cisl fino al 2002, si è chiesto: "Ma il Beppe Grillo che attacca Roberto Benigni perché profumatamente pagato per andare alla festa del Pd, sarà mica lo stesso Beppe Grillo che per uno spettacolo del 1999 ci chiese 10 milioni di lire, da pagarsi rigorosamente in nero, senza fattura? Accettammo di pagarglieli, li prese personalmente, ma poi per noi fu durissima giustificare quell'uscita".



La replica di Grillo: tutto falso, lo querelo

"L'accusa mossami da Giovanni Guerisoli sui 10 milioni cash in nero è totalmente infondata. Sarà querelato dai miei avvocati al pià presto". Così scrive su twitter Beppe Grillo, rispondendo alle accuse.