19:08

- Susanna Camusso esprime critiche sull'operato del governo Monti in materia di occupazione. "Il tema del lavoro - afferma il segretario della Cgil - non è mai comparso nell'agenda politica dell'attuale esecutivo. Nei provvedimenti varati si è solo pensato a tagliare l'occupazione. Ma se non si riparte dal creare lavoro non usciamo dalla spirale di crisi in cui siamo da 4 anni". "Perché - spiega - il rigore porta solo altri tagli e altro rigore".