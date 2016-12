Guerra di soldi tra comici, Grillo contro Benigni "Chi paga la festa Pd e il cachet degli ospiti?"

- Beppe Grillo, lasciati passare tre giorni dal botta e risposta con Bersani, torna all'attacco del Pd. Questa volta il comico mette nel mirino la festa dei democratici e i soldi spesi per artisti e organizzazione. In particolare, la critica è rivolta - indirettamente, dato che non è mai citato - a Roberto Benigni. "Il cachet degli ospiti a quanto ammonta?", si chiede Grillo. "Domande - risponde - perdute nel vento, blowing in the wind...".

Il leader del Movimento 5 Stelle pubblica sul web un post con allegato il video di Benigni sul palco di Reggio Emilia assieme al segretario del Pd. "Gli incontri annuali per riflettere sul futuro della Nazione (il passato e il presente se li sono già giocati) e per fare un po' di festa in piazza del pdmenoelle costano una cifra - sottolinea - Ma quanto esattamente?"

"Con che soldi sono organizzati?", continua Grillo. "Forse quelli del finanziamento pubblico o grazie alla generosità di imprenditori 'amici' e disinteressati (tipo Riva per intenderci)? E gli artisti invitati sul palco lo fanno per solidarietà verso il pdmenoelle o a fronte di un ricco cachet?". Secondo il comico genovese, risposte destinate a rimanere senza risposta.

La replica di Benigni: "Non un euro dal Pd"

"Neanche un euro preso dal Pd per lo spettacolo di Benigni. Solo l'incasso del pubblico pagante". Così il manager di Roberto Benigni, Lucio Presta, ha risposto alle affermazioni del comico genovese. "Siamo vecchio stile come fanno tutti gli artisti di spettacolo, abbiamo preso i soldi dai biglietti venduti per due ore di show", ha aggiunto. "Se Grillo - ha concluso l'agente del comico toscano - vuole parlare di cachet, compreso il suo, io sono pronto ad aprire una tavola rotonda".