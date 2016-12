foto LaPresse Correlati Legge 40, la Corte europea condanna l'Italia

Eterologa, la Consulta invita i tribunali a ripensarci 12:42 - "E' l'ora di una solidarietà lungimirante, della concentrazione sui problemi prioritari dell'economia e del lavoro, della rifondazione della politica e della partecipazione, della riforma dello Stato: problemi che hanno al centro la persona e ne sono il necessario sviluppo". L'appello è del cardinale Bagnasco, che sulla procreazione dice: "Bisogna ripensarci a livello nazionale. Scavalcata la magistratura italiana". Balduzzi: orientati al ricorso.

"Sbagliato far prevalere la legge del profitto"

"Quando per interessi economici, sull'uomo prevale il profitto, oppure, per ricerca di consenso, prevalgono visioni particolaristiche e distorte, le conseguenze sono devastanti e la società si sfalda", ammonisce il cardinale intervenendo alla festa della Madonna della Guardia, a Genova.



"Superando prospettive ideologiche - esorta -, è necessario tenere ben saldo il legame con quei valori che fanno parte della nostra storia e ne costituiscono il tessuto profondo: tessuto che a qualcuno sembra talmente acquisito da non aver bisogno di attenzione e di presidio alcuno, e da altri è guardato con sospetto o insofferenza come se fosse un intralcio al progresso".



"Procreazione, bisogna ripensarci"

In merito alla decisione della Corte europea sulla procreazione assistita in Italia, commenta: "Bisogna ripensarci a livello nazionale, sia di tecnici sia di esperti, sia per merito sia per metodo perché non si è passati attraverso la magistratura italiana: c'è stato un suo superamento, un surclassamento. E' singolare".



Balduzzi: "Orientati al ricorso"

Sulla vicenda interviene anche il ministro per la Salute, Renato Balduzzi, dicendo che c'è un orientamento del governo per presentare ricorso a proposito della sentenza della Corte di Strasburgo. Lo scopo è un "chiarimento giurisprudenziale". "Sono riuscito a dare una lettura un po' frettolosa alla sentenza - spiega il ministro - e ci stanno lavorando anche i miei uffici. Credo che sia forse opportuna una richiesta di un punto giurisdizionale fermo per quanto riguarda la Corte europea dei diritti dell'uomo e che dunque un ricorso da parte del nostro Paese valga proprio a consolidare un punto di riferimento".



Secondo Balduzzi ci sono anche "profili di carattere processuale che andrebbero monitorati perché è chiaro che si riferiscono non solo al caso di specie ma a tutti i casi possibili. Siccome stanno aumentando le ipotesi di confronto tra ordinamenti, quello italiano e quello del Consiglio d'Europa, credo che anche sotto questo profilo un nostro ricorso potrebbe servire a un chiarimento giurisprudenziale. Con riserva di un approfondimento, una volta presa in esame questa pronuncia, mi sembra che ci siano gli elementi per promuovere un ulteriore chiarimento giurisprudenziale".



Il cardinale:"Prevalga la ricerca del bene generale"

Quando alla situazione di crisi generale in cui si trova l'Italia, Bagnasco avverte: "E' necessario stringere i ranghi dell'amore al Paese. La vita della gente è segnata in modo preoccupante, il momento è decisivo: dalla soluzione della crisi dipende anche la tenuta sociale". E sollecita più attenzione al bene comune: "La Chiesa, spinta dalla sollecitudine per la nazione, fa appello alla responsabilità della società nelle sue articolazioni, istituzioni, politica, finanza, mondo del lavoro e sue rappresentanze, perché prevalga il bene generale su qualunque altro interesse".



"Ci vuole unità e la strada è in salita"

Dalla crisi si esce "solamente uniti perché la strada intrapresa, in Italia come altrove nel mondo, è fortemente in salita - soggiunge ancora Bagnasco -. Uscire dalla strettoia, che ha costi alti per famiglie, giovani, adulti e pensionati, è possibile ma solo insieme. E' insieme che si affrontano le prove più dure perché se le persone si sentono sole davanti alle difficoltà, si deprimono e si arrendono, finiscono ai margini, preda del peggio: senza lavoro, il male ha buon gioco".



"Non sottovalutare il contesto mondiale"

Sottovalutare il contesto "europeo e mondiale" della crisi "sarebbe illusorio e suicida", aggiunge ancora Bagnasco. "Nel cuore abbiamo il peso della crisi. Il pensiero corre a chi ha lavoro e spera di tenerlo, a chi lo cerca e non lo trova, a chi l'ha perso. La grave congiuntura economica, con ricadute preoccupanti su occupazione e vita sociale del Paese, dell'Europa e del mondo, non è una crisi congiunturale ma di sistema".



Secondo il porporato "la durata nel tempo e gli scenari internazionali hanno ormai dimostrato che la crisi riveste una complessità e profondità tali che non può essere affrontata con 'formule' rapide e parziali" e che "neppure è possibile un affronto puramente nazionale che prescinda da quel contesto europeo e mondiale il quale, pur presentando vischiosità e particolarismi, sarebbe illusorio e suicida sottovalutare. E nel quale bisogna poter stare con competenza e autorevolezza".