foto LaPresse

19:40

- Quelle all'interno del governo sul "decretone" sanità sono "normali discussioni". Lo afferma il ministro della Salute, Renato Balduzzi, sottolineando come ci sia "grande serenità". Durante il pre-consiglio dei ministri, alcuni dicasteri avrebbero avanzato dubbi di natura procedurale e il dl potrebbe essere suddiviso o rinviato. Fra i nodi, la questione dei finanziamenti per gli ambulatori h24 e il programma nazionale per la non autosufficienza.