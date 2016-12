foto LaPresse Correlati Tassa sulle bibite, un modo per far cassa? Di' la tua

Ecco cosa prevede il "decretone" Balduzzi 19:08 - Problemi in vista per il "decretone" sulla sanità messo a punto dal ministro della Salute, Renato Balduzzi. Nel corso del pre-Consiglio dei ministri, infatti, alcuni dicasteri hanno sollevato dubbi di costituzionalità, di merito e di copertura. Ora spetta al premier Mario Monti decidere se spacchettare il testo (in un decreto e in un disegno di legge) o se rinviare il dossier.

Il testo, che doveva approdare venerdì in Cdm potrebbe subire uno slittamento. Nel corso del preconsiglio dei ministri sarebbero stati avanzati dubbi "procedurali e di copertura economica, più che di contenuto", fanno sapere alcune fonti.



Fra i nodi, la questione dei finanziamenti per gli ambulatori h24 e il Programma nazionale per la non autosufficienza, che "potrebbe essere spacchettato e rinviato a un decreto ad hoc". La questione verrà affrontata in una riunione interna a Palazzo Chigi, in programma giovedì. In questa sede sarà presa la decisione se far slittare il decreto o portalo venerdi' in Consiglio dei ministri.



"Non si tratta - secondo fonti ministeriali - di sollevare dubbi di costituzionalità, ma di forma e copertura". Servirebbe un testo più snello, perché solo alcuni aspetti meriterebbero una decretazione d'urgenza.



Balduzzi: non sono preoccupato

Quelle all'interno del governo sul decreto sanita', esaminato oggi in preconsiglio dei ministri, sono ''normali discussioni'' e da parte del ministro della Salute Renato Balduzzi, secondo quanto si apprende da fonti ministeriali, c'è ''grande serenità''.