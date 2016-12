foto Ansa 00:35 - Nello scontro tra il leader del Pd, Pierluigi Bersani, e quello del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, si inserisce anche Roberto Benigni. Iniziando il suo spettacolo alla festa democratica di Reggio Emilia, Benigni ha invitato il segretario a reagire a Grillo. "Bersani - ha detto - devi reagire. Batti un colpo, alzati e cammina!. Non si dice morto, al limite diversamente vivo...". - Nello scontro tra il leader del Pd, Pierluigi Bersani, e quello del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, si inserisce anche Roberto Benigni. Iniziando il suo spettacolo alla festa democratica di Reggio Emilia, Benigni ha invitato il segretario a reagire a Grillo. "Bersani - ha detto - devi reagire. Batti un colpo, alzati e cammina!. Non si dice morto, al limite diversamente vivo...".

Come aveva lasciato intuire, l'incipit dello spettacolo di Roberto Benigni è tutto dedicato a Beppe Grillo. Entrando in scena Benigni ha annunciato di avere ricevuto un fax di saluti dallo stesso Grillo: "C'è scritto, 'cari Bersani ed elettori del Pd, vi volevo salutare e dire a tutti di andare a vaffa...' ed altre cosine personali. E' la sua maniera di essere affettuoso. Grillo vuole fare l'alleanza, parla così. A me ha detto 'vecchia salma, piduista zombi'. Grillo è fatto così. Ma quando si innervosisce può diventare anche volgare. Al punto di fare cose che Bossi sembra Lord Byron". "Piduista a Bersani - continua Benigni -? Ne parleremo domani qui alla festa con Licio Gelli ospite d'onore".



Poi rivolto a Bersani, a cui aveva detto "non è successo niente, quindi stasera non si parlerà di Grillo", ha chiesto un gesto forte da parte del segretario: "Bersani reagisci... batti un colpo, alzati e cammina", ironizzando sulla frase con cui Grillo aveva definito il leader democratico uno zombie. In ogni caso, il comico toscano non rinuncia a vedere il bicchiere mezzo pieno: "Bersani è passato nel mondo dei più, quindi avrebbe la maggioranza assoluta". Poi aggiunge: "Noi vi votiamo, potete allearvi con chi volete, con Casini o, addirittura, con Renzi". Poi Benigni si fa più serio quando ricorda che "Reggio Emilia è la città del tricolore" e che "se Grillo può dire le cose che dice è anche perché esistono città come Reggio Emilia".



"Berlusconi al Colle? Così lo vedremmo in una caserma"

Benigni ironizza anche su Silvio Berlusconi. "Dopo tutto quello che ha fatto, vuole fare il presidente della Repubblica... Ci crede davvero! Ci sarebbero tutte le sue foto in tutti i locali pubblici. Ma sarebbe l'unico modo per vederlo in una caserma dei carabinieri...". Battute dell'attore anche per il leader dell'Udc: "Casini ha paura che se fanno la legge sui matrimoni gay deve sposarsi per forza con Giovanardi!".