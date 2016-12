Bersani: "Tra Casini e Vendola scelgo Vendola"

foto Ansa Correlati Beppe Grillo: "Bersani fascista e fallito" 21:20 - "Tra Casini e Vendola, io mi tengo Vendola". A dirlo è il segretario del Pd, Pierluigi Bersani. "Ognuno - ha aggiunto Bersani - organizza il suo campo e Casini non è nel centrosinistra. Dopodiché questo centrosinistra deve essere aperto". Poi l'ennesimo botta e risposta con Grillo: "Se vuoi seppellirmi vivo, vienimelo a dire". "Attenzione - ha concluso Bersani - a far circolare linguaggi che non vanno bene in una democrazia". - "Tra Casini e Vendola, io mi tengo Vendola". A dirlo è il segretario del Pd, Pierluigi Bersani. "Ognuno - ha aggiunto Bersani - organizza il suo campo e Casini non è nel centrosinistra. Dopodiché questo centrosinistra deve essere aperto". Poi l'ennesimo botta e risposta con Grillo: "Se vuoi seppellirmi vivo, vienimelo a dire". "Attenzione - ha concluso Bersani - a far circolare linguaggi che non vanno bene in una democrazia".

Il leader del Pd ha ribadito di non temere Grillo: "Io so qual è il mio avversario, devo confrontarmi con la destra e lo faremo con grande energia, ma con un linguaggio civile". Arrivando alla Festa democratica di Reggio Emilia, Bersani ha sottolineato la solidità del Pd: "Noi siamo fiduciosi in noi stessi e non abbiamo alcun timore di Grillo, siamo più forti di quel che si pensi e voglio far notare che non ci impressioniamo. Abbiamo di fronte una campagna elettorale e una discussione che sarà aspra, bisogna tenerla su toni civili".



"Io non do del fascista a nessuno"

Tornando allo scontro con Grillo, Bersani ha detto: "Io non do del fascista a nessuno". "E' inutile che facciano tutto questo chiasso e dicano insulti, perché so benissimo che il Partito nazionale fascista per qualcuno non c'è più e che siamo in altri tempi. Non c'è bisogno che me lo dicano". "Ho sempre detto - ha aggiunto - che il M5S pone anche delle domande che ci interrogano su tante questioni e sono assolutamente favorevole alla libertà della rete. Ma ribadisco una cosa molto precisa: parlare di cadaveri, di seppellimenti e zombie, è usare un linguaggio fascista. E' vero o non è vero? A questa domanda vorrei una risposta. Toni e linguaggi del genere non vanno usati con nessuno".