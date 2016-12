foto Infophoto

20:17

- Parole critiche del capogruppo del Pdl, Maurizio Gasparri, sulla proposta di tassare le bibite gassate: "Il ministro della Salute Balduzzi usa argomenti strumentali per giustificare un'aliquota che bocceremo". "Bisogna promuovere una sana cultura alimentare, non togliere altri soldi alle famiglie", afferma. "La tassa sulle bibite - continua - è demenziale e per tutelare le fasce più deboli si deve agire in modo molto più serio".