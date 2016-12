foto LaPresse Correlati Decretone sanità, tassa sulle bibite 07:45 - "L'obiettivo è dare a tutti il senso di una maggiore responsabilizzazione, ma non escludo qualche aggiustamento e limatura". Queste le parole del ministro della Salute, Renato Balduzzi, rilasciate a Tgcom24 a proposito della bozza del "decretone" sulla sanità che verrà proposto venerdì in Consiglio dei ministri. "Si tratta - ha aggiunto - di disposizioni che vogliono promuovere lo sviluppo dell'Italia tutelando la salute". - "L'obiettivo è dare a tutti il senso di una maggiore responsabilizzazione, ma non escludo qualche aggiustamento e limatura". Queste le parole del ministro della Salute, Renato Balduzzi, rilasciate a Tgcom24 a proposito della bozza del "decretone" sulla sanità che verrà proposto venerdì in Consiglio dei ministri. "Si tratta - ha aggiunto - di disposizioni che vogliono promuovere lo sviluppo dell'Italia tutelando la salute".

L'obiettivo - prosegue il ministro - è dare a tutti il senso di una maggiore responsabilizzazione". E parlare di rivoluzione per la sanità "è troppo: certamente è un intervento importante che, accanto a una manutenzione straordinaria, introduce novità di prospettiva importanti come il potenziamento dei medici di famiglia, o i problemi della medicina difensiva, contrasta certi stili di vita non in linea con le esigenze della salute, come le dipendenze, o nuove norme in materia di farmaci e di organizzazione della sanità. Sono un insieme di interventi, molti dei quali auspicati da tanto tempo. Basti pensare ai rapporti tra politica e sanità, cioè come fare in modo che entri la buona politica in sanità e ne esca quella cattiva, le cosiddette norme di governo clinico. Questo mi sta molto a cuore, ma credo non solo a me, all'intero governo".



in quanto ad aggiustamenti e limature, Balduzzi non le esclude, ma sottolinea che "dobbiamo far sì che i giovani limitino certe abitudini errate, come certe dipendenze o certe abitudini alimentari sbagliate. Va dato a tutti il senso di una maggiore responsabilizzazione. Se abbiamo fatto certe proposte è perché le riteniamo importanti. Se ci saranno dei problemi con alcune lobby, chiariremo i termini di eventuali dissidi, dopodiché si vedrà fin dove arrivare. Credo che anche alcuni punti più controversi possano essere considerati, alla luce di una maggiore tutela della salute. Medici 24h? Non è una cosa semplice, altrimenti sarebbe già stato fatto, ma è alla portata del nostro Paese, dei suoi medici e dei suoi cittadini".



Per il ministro è importante "anche la questione del fascicolo sanitario elettronico, una più accurata informazione acquisibile online sulle strutture sanitarie, nella direzione di un maggiore sviluppo del Paese e dell'acquisizione di una maggiore consapevolezza, da parte dei cittadini, della propria salute". Per quanto riguarda i ticket, "ho proposto di studiare una soluzione alternativa che consenta di avere una più equa e trasparente compartecipazione alla spesa".



Pdl: "Nessuna tassa sulle bibite"

Parole critiche del capogruppo del Pdl, Maurizio Gasparri, sulla proposta di tassare le bibite gassate: "Il ministro della Salute Balduzzi usa argomenti strumentali per giustificare un'aliquota che bocceremo". "Bisogna promuovere una sana cultura alimentare, non togliere altri soldi alle famiglie", afferma. "La tassa sulle bibite - continua - è demenziale e per tutelare le fasce più deboli si deve agire in modo molto più serio".



Polemiche le associazioni di consumatori

Anche Federconsumatori e Adusbef si dicono contrarie a qualsiasi aumento di tassazione, spiegando che "tra Imu, accise e bolli vari e addizionali regionali, le famiglie italiane quest'anno sono state già colpite per oltre 1.157 euro. Già una cifra enorme che ha corroso fortemente il potere di acquisto. Si vuole peggiorare la situazione? Sarebbe grave per le famiglie ed avrebbe ripercussioni gravi in una economia che già non gode di buona salute".



Secondo l'Aduc, poi, il Ministro Balduzzi "sta solo raschiando il fondo del barile per raccattare qualche soldo: che lo faccia il ministro dell'Economia è comprensibile, ma che lo proponga quello della Salute ci sembra offensivo per la intelligenza dei cittadini". Anche perché, conclude l’Aduc, i risultati salutistici "sono tutti da verificare".