foto Afp

20:13

- Nel decreto salute, che venerdì sarà sul tavolo del Consiglio dei Ministri, confermata la presenza di una tassa sulle bibite gassate. Stretta anche sul fumo, con maxi multe per chi vende sigarette ai minorenni. Il ministero della Salute giustifica le norme spiegando che servono a tutelare la salute dei cittadini. Ma per molti il decreto ha un unico obiettivo: far cassa. La salute è un fatto personale e dunque è giusto che ciascuno la gestisca come meglio crede? Oppure è auspicabile che lo Stato si preoccupi del nostro benessere?