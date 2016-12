foto LaPresse 18:38 - Il ddl anti-corruzione deve essere "concordato con noi" e "se non lo sarà e si dovesse mettere la fiducia, il governo non l'avrà". Lo ha detto il presidente dei senatori del Pdl, Maurizio Gasparri. "Anche noi vogliamo una legge contro la corruzione, ma vanno chiariti alcuni aspetti", ha aggiunto. - Il ddl anti-corruzione deve essere "concordato con noi" e "se non lo sarà e si dovesse mettere la fiducia, il governo non l'avrà". Lo ha detto il presidente dei senatori del Pdl, Maurizio Gasparri. "Anche noi vogliamo una legge contro la corruzione, ma vanno chiariti alcuni aspetti", ha aggiunto.

"Il ministro Patroni Griffi oggi ha parlato con l'entusiasmo del neofita. L'ho sempre apprezzato come ministro, perché ha dimostrato grande rispetto del Parlamento. Ma oggi ha fatto affermazioni preso da troppo entusiasmo. Perció il testo del disegno di legge all'esame del Senato va migliorato in alcuni punti, per evitare che invece di combattere la corruzione si combattano altre cose", ha aggiunto Gasparri.



Cicchitto: "D'accordo con Gasparri"

"Sul ddl anti-corruzione siamo totalmente d'accordo con quello che ha detto il senatore Gasparri". Lo dice Fabrizio Cicchitto, capogruppo del Pdl alla Camera. La posizione del Pdl era stata espressa ieri dallo stesso Cicchitto, che in una nota aveva sottolineato: "Escludiamo che la partita possa essere risolta con una nuova richiesta di voto di fiducia al Senato sul decreto anti-corruzione, cosi come è già avvenuto alla Camera".