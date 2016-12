foto Afp 19:47 - In arrivo multe fino a mille euro per chi vende sigarette a minorenni, fino a 2mila in caso di recidiva. Il provvedimento è tra i punti del cosiddetto "decretone" sulla sanità che, messo a punto dal ministro Renato Balduzzi, sarà discusso al Consiglio dei ministri di venerdì. I rivenditori, si legge nel documento, hanno dunque "l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento d'identità". - In arrivo multe fino a mille euro per chi vende sigarette a minorenni, fino a 2mila in caso di recidiva. Il provvedimento è tra i punti del cosiddetto "decretone" sulla sanità che, messo a punto dal ministro Renato Balduzzi, sarà discusso al Consiglio dei ministri di venerdì. I rivenditori, si legge nel documento, hanno dunque "l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento d'identità".

Il testo prevede sanzioni da 250 a 1.000 euro. Ma, se il fatto è commesso più di una volta, si può pagare da 500 a 2.000 euro e vedersi sospesa la licenza dell'attività per tre mesi.



Il decreto ha pensato anche ai distributori automatici di sigarette che, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del testo, dovranno essere dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'età dell'acquirente tramite riconoscimento di un documento d'identità.



Slot machine lontano dalle scuole

Nell'ultima bozza di decreto della mini-riforma sulla sanità è inoltre previsto che slot machine e videopoker debbano essere installati lontano dalle scuole di qualsiasi ordine e grado e dai centri giovanili o da istituti frequentati principalmente da giovani: 500 metri la distanza minima stabilita dalla norma.



Tassa sulle bibite

Resta confermata la tassa sulle bibite analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti. Il testo infatti prevede per 3 anni un contributo straordinario a carico dei produttori di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Il testo inoltre stabilisce un contributo a carico di produttori di superalcolici, "in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato".



Aggiornamento dei livelli di assistenza

Saranno aggiornati i Livelli essenziali di assistenza (Lea) in particolare per quanto riguarda le "persone affette da malattie croniche, da amalattie rare, nonché da dipendenza da gioco d'azzardo patologico". Nell'ultima bozza si legge che cioò è previsto "al fine di assicurare il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze".



Più trasparenza nelle nomine

Per le nomine dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale servirà più trasparenza. Secondo l'ultima bozza del testo che dovrebbe arrivare in Cdm venerdì, saranno le regioni a prevedere le nomine "garantendo adeguate misure di pubblicità dei bandi, delle nomine e dei curricula, di trasparenza nella valutazione degli aspiranti". Aspiranti che dovranno avere "un diploma di laurea magistrale e adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale nel campo delle strutture sanitarie e settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie". L'età anagrafica non dovrà essere superiore a 65 anni alla data della nomina.



Il fascicolo elettronico

Il fascicolo sanitario elettronico sarà istituito dalle Regioni e dalle Province autonome, ed entro 90 giorni dalla conversione in legge un decreto stabilirà "i contenuti del fascicolo, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'assistito".