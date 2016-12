Piduisti e fascisti,Di Pietro contro Bersani-Grillo

foto Tgcom24 Correlati Grillo a Bersani: "Fallito da vent'anni con ex fascisti"

"Fascista del web? Io credo che sia ingiusto e mortificante qualificare fascisti i milioni di cittadini che, con il voto di protesta dato al M5S o all'IDV o da coloro che non vanno più a votare, dimostrano la sfiducia verso la politica e le istituzioni". Così, davanti alle telecamere di Tgcom24, Antonio Di Pietro risponde alle accuse lanciate dal segretario del Pd, Pier Luigi Bersani.

Secondo il leader dell'Idv "il voto di protesta va capito e risolto non ghettizzato con la qualifica di fascista". "E' ingiusto però anche qualificare come piduista Bersani che non ha mai avuto a che fare con la P2, anzi si è sempre battuto contro di essi", aggiunge Di Pietro.



Ma l'ex pm di mani pulite lancia accuse al Partito Democratico per quel che riguarda la futura legge elettorale. "Bersani dice che noi dobbiamo confrontarci con loro. L’IDV si è confrontata con il PD e vuole farlo sui temi concreti. A Reggio Emilia non siamo stati invitati, a Vasto il 21-23 settembre li abbiamo invitati e non ci hanno risposto. Sui temi importanti vorremmo confrontarci con il Pd, ma bisogna entrare nel merito, non chiedendo il voto a prescindere. Un’alleanza IDV-PD? La legge elettorale che stanno predisponendo, alla quale noi dell’IDV ci opponiamo, non prevede l’indicazione della coalizione prima del voto".



"Noi - dice Di Pietro - avevamo fatto una nostra proposta di legge elettorale sottoscritta da milioni di cittadini in un referendum. Questa legge è stata messa in cantina e si sta facendo una legge che non prevede un’alleanza prima delle elezioni. Quindi se ci deve essere un riavvicinamento deve essere cambiata la legge elettorale perché, con questa legge, lo si può fare solo dopo. Avrei voluto una legge che prima delle elezioni mettesse tutti spalle al muro per dire quale programma e quale coalizione, invece loro vogliono mantenere le mani libere".



Bersani: "Parole di Grillo fasciste"

"Rispetto tutti e voglio parlare con tutti, e intendo approfittare anch'io della sacrosanta libertà della rete". Così il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, torna sulla polemica con Grillo, spiegando che "ho detto, e intendo ripetere, una cosa semplice e precisa. Frasi del tipo: 'siete dei cadaveri ambulanti, vi seppelliremo vivi' e così via, sono le frasi di un linguaggio fascista, così come lo abbiamo conosciuto in Italia".