Grillo insulta Bersani: "Fallito, ha agito con ex fascisti e piduisti per oltre vent'anni"

Bersani sfida Grillo: i fascisti del web vengano qui 15:33 - Pier Luigi Bersani "si rassicuri, non è un fascista. E' solo un fallito". E' la replica che Beppe Grillo affida al suo blog dopo la sfida ai "fascisti del web" - Pier Luigi Bersani "si rassicuri, non è un fascista. E' solo un fallito". E' la replica che Beppe Grillo affida al suo blog dopo la sfida ai "fascisti del web" lanciata dal leader Pd . "A Bersani - prosegue il leader del Movimento 5 stelle - non mi sognerei mai di dare del fascista, gli imputo invece di aver agito in accordo con ex fascisti e piduisti per un ventennio, spartendo insieme a loro anche le ossa della Nazione".

"'Fassissti! Fassissti del web' ha gridato Gargamella Bersani. 'Venite qui a darmi dello zombie se avete il coraggio'", esordisce Grillo nella sua replica, dal titolo 'Fassissta' e accompagnata dal video che riproduce l'intervento del segretario del Pd. "Fatemi capire, se Bersani viene accomunato a uno zombie politico (tesi supportata dalla sua storia passata e recente) - lamenta il comico genovese - è un insulto gravissimo, se invece Bersani considera il MoVimento 5 Stelle alla pari del nuovo Partito nazionale fascista è normale dialettica. A Bersani non mi sognerei mai di dare del fascista, gli imputo invece di aver agito in accordo con ex fascisti e piduisti per un ventennio, spartendo insieme a loro anche le ossa della Nazione".



"Anni in cui non - prosegue Grillo - c'è traccia di leggi sul conflitto di interessi o contro la corruzione. Violante e D'Alema sono stati le punte di diamante del Pdl/pdmenoelle. Bicamerale, garanzia delle televisioni a Berlusconi, concessione delle frequenze televisive all'uno per cento dei ricavi. E lo scudo fiscale, passato grazie alle assenze dei pidimenoellini? E le decine di volte in cui il governo Berlusconi poteva essere sfiduciato, ma i pdimenoellini erano sempre altrove?"



"Nel 2007 sono state presentate tre leggi di iniziativa popolare per ripulire il Parlamento dai poltronissimi (massimo due mandati) e dai condannati e per l'elezione diretta degli eletti: non sono mai state discusse. Chi è il fassissta, caro Bersani? Chi ha ignorato 350.000 firme? Quando mi presentai 'in carne e ossa' per la segreteria del pdmenoelle mi fu impedito. Chi era il fassissta, caro Bersani?"