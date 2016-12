Formigoni: probabile candidatura di Berlusconi

foto Da video 16:55 - "Ho pranzato con Berlusconi all'inizio di agosto e abbiamo parlato di tante cose, l’ho visto deciso e determinato, lavorava con gli economisti per preparare il nuovo piano economico del Pdl". Lo ha detto Roberto Formigoni ospite nello studio di Tgcom24. "Sta ragionando se valga la pena che sia lui o meno il candidato per il Pdl ma non ha ancora deciso. A mio avviso, la sua candidatura è più probabile che improbabile". - "Ho pranzato con Berlusconi all'inizio di agosto e abbiamo parlato di tante cose, l’ho visto deciso e determinato, lavorava con gli economisti per preparare il nuovo piano economico del Pdl". Lo ha detto Roberto Formigoni ospite nello studio di Tgcom24. "Sta ragionando se valga la pena che sia lui o meno il candidato per il Pdl ma non ha ancora deciso. A mio avviso, la sua candidatura è più probabile che improbabile".

"Abbiamo parlato di tante cose, ho sempre avuto un ottimo rapporto con Berlusconi. Depresso? Assolutamente, l’ho visto in gran forma. Vuole capire se, con la sua candidatura, il Pdl è in grado di guadagnarci oppure no", ha ribadito il governatore.



"Sono sicuro che la prima cosa che farà, sarà chiedere scusa agli italiani per non essere riuscito a realizzare la riforma liberale che aveva promesso".



"Monti? Servono più contenuti"

Il governo Monti? I titoli sono buoni, c’è però poco contenuto che invece è importante arrivi in fretta. Monti doveva mettere in sicurezza i conti e ce l’ha fatto, seppur con eccesso di tasse, poi c’era la fase della ripresa. I titoli sono buoni ma bisogna riaprire i mercati e la concorrenza, dando la possibilità alle imprese di competere, ricostruendo un mercato interno. Le imprese del nord tengono le quote di export ma il mercato interno non riprende, quindi occorrono misure in questa direzione. Il Paese ha bisogno di credere nelle proprie possibilità.

La dismissione del patrimonio dello Stato, poi, è una questione su cui bisogna lavorare di corsa, bisogna cominciare a vendere. Avremmo lo spread più basso e avremmo delle risorse in più per le famiglie. Sulla sanità, poi, mi sarei aspettato qualche intervento più coraggioso: i costi standard sono la modalità per premiare i virtuosi e costringere chi spreca denaro ad adeguarsi alle migliori prestazioni. Altrimenti trattiamo nello stesso modo Regioni virtuose e Regioni meno virtuose.



Riforma del medico di famiglia, attendo dettagli

Studi medici aperti 24 ore su 24? Attendo i particolari perché poi bisogna fare i conti con i medici. Occorre creare, come peraltro abbiamo fatto in Lombardia, delle equipe mediche, con professionisti che si danno il turno e che rappresentano un punto di riferimento per il territorio e per le famiglie. Questo sarebbe un servizio in più per i cittadini, che può portare anche dei risparmi, se organizzato bene.



Candidatura nazionale? In Lombardia fino al 2015

La mia intenzione è di restare al governo della Lombardia fino al 2015, sempre con l’alleanza PDL-Lega, poi si vedrà. Dopo il 2015? Tre anni sono lunghi in politica, lo sono ancor di più in questo caso. A quel punto avrò concluso vent’anni di modernizzazione della Lombardia e sarò soddisfatto, anche per aver terminato il lavoro dell’Expo, quindi non mi mancherà il lavoro da fare. Di certo non mi presenterò alla presidenza della Regione Lombardia Ho l’impressione che la prossima legislatura nazionale non arriverà alla scadenza naturale. Dopo tre anni avrà esaurito il suo compito.

Occorre rimettere in moto l’economia italiana, la crisi è pesante e il Paese è visto nel mondo come un Paese perennemente in crisi. A proposito del progetto della Macro Regione, ha detto: Evidenziare che in Italia c’è un’area con numeri paragonabili a quelli delle più avanzate realtà europee, serve all’intero Paese. Non è una proposta secessionista, né una proposta di fare una Macro Lombardia, ma è una proposta per unificare un’area e il colore politico non c’entra. Va lanciata l’idea che l’Italia è una realtà che lavora e che produce. Io ho gettato l’idea, se la cosa sfonderà non sarà soltanto per merito mio, ma sarà perché tutti ci riconosceremo. Finora sono molti di più i consensi che i dissensi.