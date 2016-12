foto Afp Correlati Tutte le decisioni del Cdm 21:47 - Il Consiglio dei ministri ha autorizzato il Miur "ad assumere a tempo indeterminato, a partire dall'anno scolastico 2012-2013, dirigenti scolastici, personale docente, personale tecnico-amministrativo e direttori amministrativi" nelle scuole italiane. Il concorso, il cui bando sarà pubblicato il 24 settembre, è finalizzato alla copertura di 11.892 cattedre nelle scuole statali di ogni ordine e grado. E' il primo dal 1999. - Il Consiglio dei ministri ha autorizzato il Miur "ad assumere a tempo indeterminato, a partire dall'anno scolastico 2012-2013, dirigenti scolastici, personale docente, personale tecnico-amministrativo e direttori amministrativi" nelle scuole italiane. Il concorso, il cui bando sarà pubblicato il 24 settembre, è finalizzato alla copertura di 11.892 cattedre nelle scuole statali di ogni ordine e grado. E' il primo dal 1999.

La procedura concorsuale avverrà secondo modalità innovative per favorire l'ingresso nella scuola di insegnanti giovani, capaci e meritevoli. Visto l'elevato numero di potenziali candidati - informa il Miur - vi sarà una prova selettiva da svolgersi alla fine di ottobre, su una batteria di test uguale per tutte le classi di concorso.



A gennaio sarà svolta la prova scritta (consistente anche in una prova strutturata di verifica delle competenze disciplinari), in modo da avere i tempi per svolgere la prova orale (con l'inserimento di una simulazione di una lezione per verificare l'abilità didattica) e pubblicare le graduatorie in tempo utile per l'immissione in ruolo per l'anno scolastico 2013/2014. A questo primo bando ne seguirà un secondo entro maggio 2013, disciplinato dalle nuove regole di reclutamento, attualmente in fase di preparazione.



Le nuove assunzioni: i numeri

In particolare il Dpr autorizza il Miur ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno scolastico 2012-2013, 1.213 dirigenti scolastici, a trattenere in servizio 134 dirigenti scolastici, ad assumere 21.112 unità di personale docente ed educativo. Autorizzata anche l'assunzione di 60 docenti di I e II fascia per le Accademie e i Conservatori di Musica e di 280 unità di personale tecnico-amministrativo (149 assistenti amministrativi e 131 coadiutori) e 3 unità di direttore amministrativo - EP/2 a seguito di mobilità intercompartimentale per Accademie e Conservatori.