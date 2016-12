Nel corso del Cdm, che Palazzo Chigi ha definito "una giornata intera dedicata alla riflessione su come mobilitare tutte le energie per raggiungere l'obiettivo della crescita", si è ribadito che tutte le azioni in tal senso "dovranno svolgersi nel rispetto delle compatibilità finanziarie e dei vincoli europei, come è stato illustrato dai ministri Vittorio Grilli e Enzo Moavero".Il Cdm ha autorizzato il Miur "ad assumere a tempo indeterminato, a partire dall'anno scolastico 2012-2013 dirigenti scolastici, personale docente, personale tecnico-amministrativo e direttori amministrativi". Le assunzioni riguardano: 1.213 unità di dirigenti scolastici, 134 trattenimenti in servizio di dirigenti scolastici, solo per l'anno scolastico 2012/2013; 21.112 unità di personale docente ed educativo (i docenti saranno 11.892). E' il primo concorso dal 1999. La pubblicazione del bando è prevista per il 24 settembre. Tutti i dettagli "Nei prossimi mesi l'azione del governo - si legge nel comunicato al termine del vertice - si incentrerà sulla riduzione del debito pubblico, in particolare mettendo in atto gli strumenti creati per procedere alla valorizzazione e successiva dismissione del patrimonio dello Stato, sia degli immobili che delle partecipazioni pubbliche".Resta l'impegno per le famiglie. Nei prossimi mesi il governo prevede di "rivedere le detrazioni fiscali a vantaggio della famiglia e favorire la natalità" e di "rifinanziare la 'carta acquisti' per il 2013 a sostegno delle famiglie colpite da disagio economico".Il Consiglio dei ministri ha condiviso l'analisi del Ministro dell'Economia e Finanze, che adotterà il decreto con la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi, allineandoli tutti alla scadenza del 30 novembre 2012. E' quanto deciso in Cdm sull'ipotesi del differimento delle scadenze fiscali per le aree colpite dal sisma. Decisioni anche sul terremoto in Abruzzo. Tra le priorità "l'avvio della ricostruzione dei centri storici del cratere aquilano".Nell'agenda del governo rientra anche la necessità di "armonizzare la disciplina di riforma del mercato del lavoro privato con quella del lavoro pubblico". Oltre ad avviare un serio e puntuale monitoraggio degli effetti della riforma del lavoro, il governo intende poi approvare un piano per favorire l'occupazione giovanile, rafforzando "i servizi per l'impiego, le politiche attive e l'apprendimento permanente" e intensificando "le azioni finalizzate a promuovere la formazione, la mobilità internazionale e l'inserimento nel mondo lavorativo dei giovani attingendo a finanziamenti europei".Tra gli intenti dell'esecutivo anche l'approvazione "in via definitiva del disegno di legge 'anticorruzione'".