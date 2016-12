Passera: "Crescita e risanamento vanno di pari passo, nessun contrasto con Grilli"

foto Ansa Correlati Tutte le decisioni del Cdm 21:10 - Nessuna contrapposizione fra crescita e risanamento dei conti e nessun malumore fra il ministro dell'Economia e quello dello Sviluppo. "Con Vittorio Grilli - ha spiegato Corrado Passera al termine del Cdm - abbiamo sempre trovato soluzioni per investimenti e spese che potevano creare crescita. In nessun modo l'obiettivo del rafforzamento dei conti e quello della crescita devono essere visti come alternativi. Sono uno presupposto dell'altro". - Nessuna contrapposizione fra crescita e risanamento dei conti e nessun malumore fra il ministro dell'Economia e quello dello Sviluppo. "Con Vittorio Grilli - ha spiegato Corrado Passera al termine del Cdm - abbiamo sempre trovato soluzioni per investimenti e spese che potevano creare crescita. In nessun modo l'obiettivo del rafforzamento dei conti e quello della crescita devono essere visti come alternativi. Sono uno presupposto dell'altro".

Parlando del Consiglio dei ministri fiume appena concluso, ha affermato: "Si è fatto il punto del lavoro finora svolto". "Abbiamo visto punto per punto l'agenda preparata a novembre e dicembre scorsi, dove siamo, quanto abbiamo realizzato, cosa manca. Con i prossimi decreti gran parte dei punti che avevamo individuato alla fine dell'anno scorso saranno stati completati", ha proseguito.



"Sono stati raccolti contributi di grandissimo interesse da parte di tutti i ministri che si sentono mobilitati sull'obiettivo di far uscire il nostro paese il più velocemente possibile dalla recessione e poter quindi mettersi il più rapidamente possibile a ricreare posti di lavoro", ha spiegato. Passera ha ribadito che il governo è intenzionato ad accelerare sull'agenda digitale, sul provvedimento sulle start up e su misure atte ad attirare investimenti esteri.



Sul tema della semplificazione il ministro ha confermato che con il collega della Funzione pubblica Filippo Patroni Griffi è al lavoro per un nuovo pacchetto di misure, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese. "La mobilitazione di tutti i ministeri per la crescita - ha concluso - va nei campi più diversi: è importante per la crescita la sanità come i beni culturali; l'ambiente, come gli Interni che assicurano sicurezza; l'istruzione per formare il capitale umano. Ci siamo resi conto, una volta di più, che ogni ministro ha delle leve sia per contribuire all'obiettivo rigore che all'obiettivo crescita".