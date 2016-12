foto Ansa

11:02

- "A Monti chiedo un cambio di passo. Non sono d'accordo su come stanno andando le cose. E' ora di riscrivere l'agenda". Lo ha detto il leader del Pd, Pier Luigi Bersani che, in un'intervista a Repubblica, aggiunge: "Per noi progressisti è il momento di rompere l'avvitamento tra austerità e recessione. Il rigore non va abbandonato, ma è ora di aprire gli occhi e di cambiare registro".