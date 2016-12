Buttiglione: "La legge elettorale nuova c'è ma nessuno lo dice"

"L'accordo sulla legge elettorale? E' stato raggiunto, sostanzialmente, ma nessuno vuole assumersi la responsabilità davanti all'opinione pubblica. Perché fa fatica a passare l'idea che c'è un clima di concordia, abituati alla guerra dell'uno contro l'altro. Solo uniti possiamo farcela. Dobbiamo fare una legge elettorale che consenta ai cittadini di scegliere e che, eventualmente, costringa anche i partiti a una grande coalizione". Buttiglione si è poi soffermato sulle possibili elezioni anticipate a novembre: "E' un'ipotesi che è stata fatta quando si era convinti che il governo Monti stesse andando male. Invece sono certo che Monti vincerà e andremo alle urne sulla base di una situazione in via di stabilizzazione. Alleanze? Dopo l'esperienza berlusconiana bisogna voltare pagina, quindi un'alleanza col Pd sì ma partecipare alle primarie del centrosinistra come se ne fossimo parte, no".



Bersani stuzzica Monti: "Non siamo d'accordo su come vanno le cose"

"A Monti chiedo un cambio di passo. Non sono d'accordo su come stanno andando le cose. E' ora di riscrivere l'agenda. Per noi progressisti è il momento di rompere l'avvitamento tra austerità e recessione. Il rigore non va abbandonato. Ma è ora di aprire gli occhi . Lo chiedo anche al Consiglio dei ministri che si riunisce oggi: date finalmente uno sguardo alla realtà". E' quanto ha affermato il leader del Pd, Pier Luigi Bersani, in una intervista a Repubblica.



Bersani: "Governo tecnico non più ripetibile"

"Sento in giro molte preoccupazioni sul dopo Monti - dice ancora Bersani -. Allora chiariamo subito un punto: qualunque ragionamento sul prossimo futuro deve partire dal presupposto che non vengano abolite le elezioni, magari su suggerimento di Moody's". Il leader del Pd inoltre evidenzia che "se in Italia passasse l'idea che la politica non è in grado di tirarci fuori dalla crisi, noi ci porremo automaticamente al margine delle democrazie del mondo". Bersani vede il governo tecnico come una "parentesi non ripetibile perché il limite della soluzione tecnica non sta nel governo Monti che pure ha fatto un gran lavoro, ma nella mancanza di univocità di una maggioranza che ha opinioni diverse, perché in natura esistono una destra ed una sinistra alternative l'una all'altra".



Bersani: "Diminuire tasse? No, non credo alle favole e sono realista"

Per il segretario "ci sono due cose che il governo può fare subito. Rafforzi gli sgravi fiscali sulle ristrutturazioni immobiliari in funzione antisismica e ambientale. Adotti misure di sburocratizzazione, eliminando passaggi burocratici o esternalizzandoli. Finanzi l'innovazione coi crediti d'imposta sulla ricerca e la defiscalizzazione degli investimenti. Introduca una vera Dual Income Tax". Bersani è invece scettico sulla riduzione della pressione fiscale. "Io non riesco a raccontare favole - spiega - è un obiettivo per il futuro, ma per ora non possiamo permettercelo. Dobbiamo scongiurare gli aumenti dell'Iva, questo dì. Ed è possibile farlo aumentando il recupero dell'evasione fiscale, concludendo l'accordo con la Svizzera sulla tassazione dei capitali, lavorando realisticamente sugli incentivi alle imprese e poi definendo meglio con gli enti locali la griglia della spending review".