foto Ap/Lapresse Correlati Napolitano: sul voto decide il Colle 19:52 - Sulla nuova legge elettorale "l'accordo c'è e fra poco verrà comunicato". L'annuncio è del vicesegretario del Pd, Enrico Letta, che spiega come la proposta di legge "scatenerà sicuramente le critiche di chi vuole continuare a nominare i parlamentari. Il Partito democratico preferisce i collegi, ma pur di cambiare sistema è pronto a ragionare anche sulle preferenze". - Sulla nuova legge elettorale "l'accordo c'è e fra poco verrà comunicato". L'annuncio è del vicesegretario del Pd, Enrico Letta, che spiega come la proposta di legge "scatenerà sicuramente le critiche di chi vuole continuare a nominare i parlamentari. Il Partito democratico preferisce i collegi, ma pur di cambiare sistema è pronto a ragionare anche sulle preferenze".

"Penso comunque - commenta ancora Letta, in un'intervista al "Sussidiario.net" - che il tempo sia ormai maturo e quindi rivolgo un appello al comitato ristretto della commissione del Senato affinché entro la settimana prossima esca allo scoperto. Anche perché abbiamo il dovere di dare seguito agli appelli del Capo dello Stato, a cui il Paese deve moltissimo".



E ancora, alla domanda se si possa evitare che la campagna elettorale si trasformi in una rissa, il vicesegretario del Pd risponde: "Credo che basti seguire l'agenda Monti. Ovvero, eliminare dal lessico della politica le promesse irrealizzabili, lasciando spazio solo ai fatti e alle proposte concrete. Sarebbe poi importante che ci sia uno spirito bipartisan nell'attribuire le più alte cariche dello Stato, a differenza di quanto è avvenuto in passato. Sono convinto che la prossima debba infatti essere una legislatura costituente".



Letta boccia poi nettamente la prospettiva della Grande coalizione, affossata, dice, "dal ritorno di Berlusconi", che è "responsabile di una situazione molto negativa nella quale il Paese si è ritrovato". Di certo, conclude Letta, servirà un'alleanza larga, e a tale scopo il Pd sta dialogando con Vendola e con Casini.



Di Pietro: "Attenzione al rischio superporcellum"

Non è per niente entusiasta dell'accordo che sembra raggiunto il leader dell'Idv Antonio Di Pietro, che al riguardo scrive sul suo blog: "Ho già detto, e lo ripeto, che cambiare il porcellum prima delle prossime elezioni è un dovere a cui questo Parlamento non può venire meno. Ma ho anche detto, e ripeto anche questo, che la nuova legge elettorale deve essere migliore e non peggiore della porcata di Calderoli, sennò si finisce dalla padella nella brace".



"Invece - prosegue Di Pietro - sembra che si stia apparecchiando proprio una superporcata del genere, cioè una legge fatta apposta per evitare che dalle urne esca fuori un risultato chiaro: una coalizione maggioritaria che va a governare e una minoritaria che va a fare l'opposizione. Così si usa di solito, tranne nelle dittature. Ma ai signori della casta sembra troppo facile, troppo limpido e soprattutto troppo democratico".



Doccia fredda dal Pdl, Gasparri a Tgcom24: nessun accordo

"Enrico Letta ha fatto un annuncio sbagliato, non c'è alcun accordo sulla legge elettorale". Lo ha ribadito a Tgcom24 Maurizio Gasparri. "Il Pdl ha avanzato l'ipotesi delle preferenze, il Pd però è contrario", ha spiegato. Sulle elezioni, ha poi affermato: "Se il voto è collegato all'approvazione della legge elettorale vorrebbe dire che il 20 settembre si fa la legge e che quindi non c'è la possib possibilità che si voti a novembre, come si vocifera".