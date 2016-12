foto Ansa

- "E' indispensabile che il governo proroghi al 30 novembre le scadenze fiscali per le popolazioni delle zone colpite dal sisma sin dal Cdm di domani e si impegni a una ulteriore proroga per chi a quella data non avrà a disposizione le abitazioni agibili o per le imprese che non avranno ancora ripreso l'attività". Lo ha detto Pier Ferdinando Casini, leader dell'Udc, elogiando l'operato di sindaci, amministratori e cittadini di quelle zone.