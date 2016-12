foto Ansa 12:49 - "Negli otto mesi passati ci siamo occupati delle precondizioni della crescita. Da oggi in poi il governo deve lavorare alla crescita". La promessa viene dal ministro del Welfare, Elsa Fornero, intervenuta al Meeting di Rimini. "La crescita - aggiunge - si fonda sul pieno riconoscimento del merito, non sulle parentele. E' il non riconoscimento del merito a penalizzare le donne in Italia". - "Negli otto mesi passati ci siamo occupati delle precondizioni della crescita. Da oggi in poi il governo deve lavorare alla crescita". La promessa viene dal ministro del Welfare, Elsa Fornero, intervenuta al Meeting di Rimini. "La crescita - aggiunge - si fonda sul pieno riconoscimento del merito, non sulle parentele. E' il non riconoscimento del merito a penalizzare le donne in Italia".

Secondo la Fornero se c'è "il contributo di tutti si può scommettere per l'anno prossimo di non avere crescita zero ma un segno più. A questo dovremo mirare tutti". Dopo quelli del premier Monti e del ministro Passera dei giorni scorsi, quindi, nuovi segnali di ottimismo da parte di un membro del Governo. Segnali di ottimismo, però, in questo caso dipendenti dalle prossime azioni dei soggetti coinvolti.



Il ministro ha poi puntato l'indice sulla condizione delle donne e dei giovani. "C'è un grande capitale umano che un Paese che vuole crescere non può permettersi di sprecare e queste sono le donne - ha detto -. Noi stiamo sprecando generazioni di donne. Abbiamo bisogno di investimento in capitale fisico, in innovazione, ma abbiamo bisogno in questo Paese, tantissimo, di investimento in capitale umano - ha continuato -, che è soprattutto investimento nei giovani perché sono i giovani i portatori del grande capitale umano che può essere esattamente messo a frutto per la crescita del Paese".