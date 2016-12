foto LaPresse

- "Come ha chiarito il presidente Monti, parlare adesso di un abbattimento del carico fiscale è purtroppo inattuale". Parola di Antonio Catricalà, che ha affrontato il tema fisco e mercati in un'intervista. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ha detto che, per avere tasse più leggere, "dobbiamo aspettare tempi migliori". Ha poi aggiunto che "i mercati tardano a riconoscere i nostri meriti. Non del governo, ma di tutta la comunità italiana".