foto LaPresse

12:33

- "Sto lavorando a una defiscalizzazione per le nuove infrastrutture per le quali si accerti che non sono sostenibili con l'attuale gravame di Iva". Lo annuncia il viceministro alle Infrastrutture, Mario Ciaccia. Parlando a margine del Meeting Cl, ha poi annunciato che la proposta di revoca dell'imposta potrebbe essere contenuta in un prossimo ddl. "Questo potrà avere - spiega - un impatto di 5 punti sul Pil e favorire l'occupazione" entro il 2020.