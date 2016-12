foto LaPresse Correlati Famiglia Cristiana critica Monti e Cl

Monti: la fine della crisi si avvicina 16:56 - Per Antonio Di Pietro, il premier Monti e il ministro Passera "sembrano vivere nel paese dei balocchi". "Hanno lanciato una specie di offensiva dell'ottimismo - scrive il leader dell'Idv sul suo blog -. Tutti i giorni annunciano l'imminente uscita dalla crisi. Oggi Passera ha addirittura fissato una data: il 2013. Ma dove vivono Monti e Passera, nel paese dei balocchi? Certo non nell'Italia reale, dove in 3 anni hanno chiuso 30mila imprese".

"L'Italia vera - continua il leader dell'Italia dei valori - è quella in cui la cassa integrazione straordinaria è arrivata quest'anno a 640 milioni di ore e ognuno dei 525mila lavoratori che erano in cig a luglio ha perso quasi 5mila euro all'anno".



E ancora: "Quella in cui le cifre ufficiali danno la disoccupazione al 10,8%, ma quelle reali registrano un quadro molto più drammatico. Nel paese dei balocchi di Passera la fine della recessione è vicina. In quello in cui viviamo noi dell'Italia dei Valori, e in cui vivono i cittadini italiani, è lontanissima. La situazione è già oggi molto meno rosea di quanto prevedeva Monti, secondo il quale il Pil sarebbe sceso 'solo' dell'1,2%. Una previsione un po' troppo ottimistica persino per il suo ministro dell'economia Grilli, che corregge in negativo arrivando al 2% di calo, ma è sempre grasso che cola paragonato con le stime dell'Fmi, che indicano nel 3,9% il saldo negativo. Alla faccia della crisi vicina a terminare".



Di Pietro continua parlando delle tragedie umane scatenate dalla crisi e dal lavoro che manca. "L'Italia in cui viviamo noi - scrive - è quella in cui gli operai si danno fuoco per protesta contro la disoccupazione e il precariato, il numero dei suicidi tra i piccoli imprenditori aumenta in continuazione e le associazioni di sostegno psicologico ricevono ormai migliaia di telefonate di lavoratori e imprenditori tentati dalla prospettiva di farla finita togliendosi la vita. Al di là delle favole di Monti e Passera, uscire dalla crisi per noi vuol dire una cosa sola: salvare questo popolo dalla situazione tremenda in cui lo hanno precipitato, dalla povertà, dalla paura e dalla disperazione. Di medici che cercano di salvare l'Europa ammazzando gli europei, e l'Italia facendo fuori gli italiani, ce ne sono già sin troppi".