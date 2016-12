foto Ansa Correlati Di Pietro accusa Monti e il suo governo

16:58 - Le parole di Monti sono state "un discorso di speranza, con forti contrasti con la realtà". Così il settimanale cattolico Famiglia Cristiana critica l'intervento del premier al Meeting di Rimini. E riserva una stilettata anche ai ciellini: "C'è il sospetto che a Rimini si applauda non per ciò che viene detto. Ma solo perché chi rappresenta il potere è lì, a rendere omaggio al popolo di Comunione e Liberazione".

Questo, continua il settimanale, "non ci sembra garanzia di senso critico, ma di omologazione. Quell'omologazione da cui dovrebbe rifuggire ogni giovane. E che rischia di trasformare il Meeting di Rimini in una vetrina: attraente, ma pur sempre autoreferenziale".



"Tutti gli ospiti del Meeting - fa notare ancora il giornale -, a ogni edizione, sono stati sempre accolti così: da Cossiga a Formigoni, da Andreotti a Craxi, da Forlani a Berlusconi. Qualunque cosa dicessero. Poco importava se il Paese, intanto, si avviava sull'orlo del baratro. Su cui ancora continuiamo a danzare".



E ancora, sul premier, il giornale continua: "Le parole di Monti sono servite a dar fiducia a un Paese con il freno a mano tirato. Anche se il cammino di risanamento è lungo".



"Un discorso di speranza che contrasta con la realtà. Ma quali provvedimenti stanno creando lavoro e contrastando la disoccupazione giovanile?", si chiede il settimanale. Con la risposta: "Il Paese è stremato. Dieci milioni di famiglie tirano la cinghia. La disoccupazione è al 10,8 per cento. Solo un italiano su tre ha un posto regolare a tempo indeterminato (meno che in tutti i Paesi europei). Secondo Eurostat, gli occupati in Italia sono 450mila in meno che nel 2007. Aumentano i cassaintegrati. Su una popolazione di 60,8 milioni di residenti, solo il 36,8 per cento (22,3 milioni di persone) lavora". Nonostante questo, conclude l'editoriale, Monti viene applaudito dal popolo ciellino.



Insomma, dalle pagine del settimanale risuonano accuse pesanti. Contro Monti, quella di esprimere speranze che sono lontano dalla realtà di un Paese allo stremo. Contro Cl, di applaudire, sempre e comunque, il potere. Chiunque ci sia, sul palco di Rimini, a rappresentarlo.