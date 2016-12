foto Da video

10:48

- "Contiamo sul fatto che il 2013 non sia più un anno di recessione". Lo afferma il ministro dello Sviluppo economico, Corrado Passera. "Tanto del lavoro fatto va in questa direzione. Anche gli interventi che abbiamo messo in campo servono a facilitare l'obiettivo. Non dobbiamo dimenticare che gli elementi europei sono così rilevanti che potrebbero aiutare il raggiungimento di questo traguardo o, viceversa, non favorirlo", ha aggiunto.