foto LaPresse

17:21

- "C'è da restare inorriditi di fronte alla delegittimazione che è in atto nei confronti di quei pm, come Antonio Ingroia, che stanno cercando solamente di far emergere la verità sulle stragi di mafia avvenute nel nostro Paese". Lo scrive sul suo blog il leader dell'Idv, Antonio Di Pietro, che aggiunge: "Il catenaccio formato da Napolitano, Monti e dalla stampa compiacente modello Scalfari ha decretato l'ostracismo per chiunque non accetti la loro logica".