foto Ansa

14:37

- "Vengono dalla Tunisia, non sono profughi ma clandestini e possono essere rimpatriati subito in base all'accordo da me fatto un anno fa. Ministro Cancellieri, coraggio, non si faccia fregare dal buonismo peloso di qualche suo collega di governo". Così il leader della Lega Nord, Roberto Maroni, su Facebook interviene in merito agli ultimi sbarchi di clandestini a Lampedusa.