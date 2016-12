foto Ansa

22:55

- Il leader della Lega Nord, Roberto Maroni, attacca il governo. "Per noi Monti prima va a casa meglio è - ha spiegato durante un comizio a Isola Rossa, in Sardegna -. Noi siamo pronti alle elezioni". Poi, parlando al popolo sardo, ha detto: "Da qui deve partire un segnale forte per tutta l'Europa, la fondazione di un movimento autonomista federato con la Lega per ottenere una zona franca, ancora meglio se con un'alleanza con la Corsica".