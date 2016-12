Certificati anagrafici, -54% in quattro mesi

foto LaPresse 14:55 - Certificati anagrafici in calo del 54% e calo del 37% per quelli di stato civile. Sono questi i dati del monitoraggio effettuato dalla Funzione pubblica nei primi 4 mesi del 2012 per verificare l'attuazione delle norme sulla "decertificazione" contenute nella legge di Stabilità. Un trend che, proiettato su 12 mesi, produrrebbe un calo di almeno 24 milioni di certificati entro la fine del 2012. - Certificati anagrafici in calo del 54% e calo del 37% per quelli di stato civile. Sono questi i dati del monitoraggio effettuato dalla Funzione pubblica nei primi 4 mesi del 2012 per verificare l'attuazione delle norme sulla "decertificazione" contenute nella legge di Stabilità. Un trend che, proiettato su 12 mesi, produrrebbe un calo di almeno 24 milioni di certificati entro la fine del 2012.

In particolare, l'indagine, condotta in collaborazione con Anci e Andigel, ha interessato 88 Comuni e ha registrato un calo del 53,65, per l'esattezza, dei certificati anagrafici registrando una riduzione progressiva dal 48% di gennaio 2012 al 59% dell'aprile scorso. Si passa così da una media di un certificato ogni 2 anni per abitante nel 2011 ad una media di un certificato ogni 4 anni nel 2012.



Stesso trend in discesa per i certificati di stato civile in calo del 37%. Anche in questo caso, annota il ministero della Funzione pubblica, il trend i riduzione è in crescita passando dal 30% di gennaio 2012 a circa il 42% di aprile scorso. Si passa così da una media di un certificato per abitante ogni 3 anni ad una media che vede un certificato per abitante ogni 5 anni.



Soddisfatto il ministro della Funzione Pubblica, Filippo Patroni Griffi: "Tutto ciò dimostra che un Paese con meno burocrazia è un Paese migliore e, dunque, siamo incoraggiati a fare di più con una nuova ondata di semplificazioni che arriverà subito dopo l'estate".