foto Ansa 10:43 - Primo obiettivo: lotta all'evasione fiscale. Il presidente del Consiglio Mario Monti, approfittando della vacanza in Svizzera, ha incontrato la presidente della Confederazione Elvetica e ministro delle Finanze, Eveline Widmer-Schlumpf. Allo studio anche una tassa salata sui conti deposito dei cittadini italiani, che però rimarrebbero anonimi. La cifra sottratta al fisco ogni anno è tra i 250 e i 300 miliardi di euro.

Al centro del vertice avvenuto a Silvaplana, spiega una nota di Palazzo Chigi, la situazione economica e finanziaria internazionale e le sfide che questa pone all'Unione europea, all'Italia e alla Svizzera. Entrambi i Paesi hanno convenuto sull'obiettivo prioritario di contrastare l'evasione fiscale. L'obiettivo del governo è di recuperare tra i 10 e 15 miliardi di euro, e parte di questi potrebbero passare anche dall'accordo con la Svizzera.



La presidente Widmer-Schlumpf e Monti, si legge, "hanno concentrato l'attenzione sull'obiettivo, prioritario per entrambi i governi, della lotta all'evasione fiscale". "Facendo seguito al loro incontro di Roma del 12 giugno - continua la nota di Palazzo Chigi - hanno preso in considerazione i lavori in corso e i progressi registrati nel Gruppo di lavoro bilaterale sulle questioni finanziarie e fiscali, istituito in maggio dai due Ministeri delle Finanze. I due Capi di governo hanno confermato la grande importanza che entrambi annettono ad uno spedito avanzamento nell'identificazione delle questioni aperte, al fine di affrontarle in modo costruttivo". Le prime proposte sono attese per l'autunno.



Svizzera e Italia vogliono anche discutere sulla problematica dei frontalieri. Altri temi sono le liste nere che l'Italia annovera da 20 anni e con le quali intende proteggere i propri mercati. Le relazioni finanziarie e fiscali tra Svizzera e Italia hanno subito una schiarita: all'inizio di maggio il Ticino ha sbloccato 28 milioni di franchi bloccati dall'estate 2011, somma che rappresenta la meta' delle imposte alla fonte trattenuta ai frontalieri italiani e versate a Roma.