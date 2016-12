foto Ansa 19:34 - Il presidente del Consiglio, Mario Monti, ha incontrato oggi a Silvaplana il presidente della Confederazione svizzera Eveline Widmer-Schlumpf. Al centro del vertice, spiega una nota di Palazzo Chigi, la situazione economica e finanziaria internazionale e le sfide che questa pone all'Unione europea, all'Italia e alla Svizzera. Entrambi i Paesi hanno convenuto sull'obiettivo prioritario di contrastare l'evasione fiscale. - Il presidente del Consiglio, Mario Monti, ha incontrato oggi a Silvaplana il presidente della Confederazione svizzera Eveline Widmer-Schlumpf. Al centro del vertice, spiega una nota di Palazzo Chigi, la situazione economica e finanziaria internazionale e le sfide che questa pone all'Unione europea, all'Italia e alla Svizzera. Entrambi i Paesi hanno convenuto sull'obiettivo prioritario di contrastare l'evasione fiscale.

La presidente Widmer-Schlumpf e Monti, si legge, "hanno concentrato l'attenzione sull'obiettivo, prioritario per entrambi i governi, della lotta all'evasione fiscale". "Facendo seguito al loro incontro di Roma del 12 giugno - continua la nota di Palazzo Chigi - hanno preso in considerazione i lavori in corso e i progressi registrati nel Gruppo di lavoro bilaterale sulle questioni finanziarie e fiscali, istituito in maggio dai due Ministeri delle Finanze. I due Capi di governo hanno confermato la grande importanza che entrambi annettono ad uno spedito avanzamento nell'identificazione delle questioni aperte, al fine di affrontarle in modo costruttivo". Le prime proposte sono attese per l'autunno.