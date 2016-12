foto Ansa

- Il premier Mario Monti smentisce che il governo stia studiando la possibilità di una riduzione dell'Irpef. "Il carico fiscale sulle persone fisiche e sulle imprese in Italia - riconosce il presidente del Consiglio - è senz'altro eccessivo, ma in questo momento l'attenzione per il riequilibrio della finanza pubblica non può essere allentata".