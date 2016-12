foto Tgcom24 Correlati Cdm: no ai tagli delle festività 12:13 - Il governo dice "no" all'ipotesi di accorpare le festività contro la crisi e per migliorare i flussi turistici. "L'idea di un accorpamento delle festività - ha detto il ministro del Turismo Piero Gnudi - credo che sia stata accantonata per sempre perché, anche a mio giudizio, tocca nel profondo gli italiani". - Il governo dice "no" all'ipotesi di accorpare le festività contro la crisi e per migliorare i flussi turistici. "L'idea di un accorpamento delle festività - ha detto il ministro del Turismo Piero Gnudi - credo che sia stata accantonata per sempre perché, anche a mio giudizio, tocca nel profondo gli italiani".

Il ministro ha parlato poi anche del piano per potenziare il turismo nel Paese.



"Sono convinto che il turismo italiano possa essere rilanciato trovando un accordo con tutte le Regioni", ha riferito il ministro Gnudi, sottolineando che al momento "il rapporto di collaborazione tra il ministero e le Regioni è ottimo e lo dimostra l'impegno preso da tutti per la realizzazione del piano strategico per il turismo. A questo punto, però - ha sollecitato - bisogna fare presto".



Per realizzare il recupero del turismo "abbiamo varato un piano strategico che contempla 46 azioni particolari, molte delle quali - ha spiegato Gnudi - avranno un impatto immediato sul settore. Detto questo, però, è necessario fare una promozione migliore del marchio Italia all'estero, evitando, come è stato fatto finora, che ogni regione promuova il proprio territorio per conto proprio, anche se quest'ultimo ambito afferisce una problematica costituzionale che non è certamente facile risolvere da subito".



In questi anni, ha aggiunto il ministro, "il turismo italiano e' passato dal 6% al 4% di quota, a fronte di un mantenimento del 6% della Spagna, e quindi al momento in Europa siamo scesi alla terza posizione".



Il settore occupa nel complesso, ha ricordato Gnudi, 3,3 milioni di addetti ma, ha avvertito, "è un'occupazione diffusa che risente in questi ultimi mesi della chiusura di alcune strutture ricettive a fronte della riduzione della clientela. Con gli operatori abbiamo iniziato da tempo un tavolo per risolvere questi problemi e a breve - ha annunciato - faremo un nuovo giro di consultazioni".