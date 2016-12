foto Ansa

21:59

- Umberto Bossi rinnova l'appello a non litigare all'interno del Carroccio. Parlando a Pontida, dopo aver disertato per la prima volta dal 1989 il comizio di Ferragosto a Pontedilegno, il Senatùr ha ribadito: "Non possiamo litigare perché vorrebbe dire aiutare Roma". "Non tollero che per un posto a me o a Maroni ci si metta a litigare. Nella Lega - ha aggiunto - io ci sono. Non ho bisogno di titoli. Sono Bossi".